Сбой в матрице, или интернет в изоляции. Обзор

С какими проблемами сталкиваются гиганты интернет-бизнеса в условиях режима самоизоляции в России

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Последние пару недель гиганты российского интернет-бизнеса вступили, вероятно, в наиболее конкурентную схватку за звание альтруиста в условиях нарастающего режима самоизоляции: они выделяют деньги на поддержку МСП и партнеров, помогают российскому здравоохранению и предлагают аудитории бесплатно пользоваться онлайн-сервисами (но только на период карантина).

Парадоксально, но тотальный переход в онлайн-режим в период закрытия окружающего мира городских жителей - от кофеен до торговых центров - тоже может оказать негативное влияние на интернет-компании. Выручка от интернет-рекламы, основа бизнеса как у "Яндекса", так и у Mail.ru Group, сократится вследствие снижения темпов роста ВВП и последствий коронавируса, считают аналитики. То же самое произойдет и с рынком такси, на который интернет-компании, особенно "Яндекс", возлагают большие надежды.

В условиях полной неопределенности невозможно утверждать - куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями интернет-гигантов, однако аналитики настроены более или менее оптимистично.

Темпы роста поставят на паузу

Аналитики Goldman Sachs в условиях ухудшения ситуации на рынке вследствие вспышки коронавируса снизили прогноз по выручке "Яндекса" - сейчас она оценивается на уровне 207,6 млрд руб. по итогам 2020 года. Сам "Яндекс" ожидает роста показателя на 22-26% (214-221 млрд руб.), однако стоит учитывать, что, несмотря на традиционно консервативные прогнозы компании, оценка показателя была опубликована до объявления пандемии.

По итогам 2019 года выручка "Яндекса" выросла на 37% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Согласно обзору GS, на снижение темпов роста выручки скажется негативное влияние на все сегменты компании, в частности на "Поиск и портал". Исключение составят медиасервисы "Яндекса" из-за массового перехода на удаленку, считают аналитики.

Та же ситуация и с показателями выручки Mail.ru Group. В GS теперь ожидают показатель на уровне 98,2 млрд рублей за 2020 год, в то время как компания прогнозировала рост выручки на 18-20%, до 103-105 млрд руб.

Выручка MRG в 2019 году выросла на 22,4%.

Рост показателя замедлится из-за снижения в сегменте "Коммуникационные сервисы и соцсети" и "Реклама", однако это будет нивелировано ростом доходов от игрового сегмента Mail.ru Group.

В целом рынок онлайн-рекламы РФ будет подвержен негативному влиянию в меньшей мере, чем, например, в Китае, где изначально возникла вспышка коронавируса, считает аналитик по потребительскому и интернет секторам "Ренессанс Капитала" Кирилл Панарин.

По его словам, разница заключается в первую очередь в том, что в Китае онлайн занимает 80% всего рекламного рынка, а в России - только 50%, поэтому здесь больше возможностей смягчить удар, выигрывая конкуренцию за бюджеты у других сегментов. Кроме того, в Китае были введены более жесткие меры карантина по сравнению с Россией. В случае ужесточения карантина в РФ рост выручки в этом сегменте может замедлиться сильнее прогнозируемого на данный момент.

"Вплоть до середины марта на рынке не было заметно какого-либо замедления. Разумеется, сократились бюджеты в таких сегментах, как путешествия или развлечения, но, во-первых, эти сегменты занимают довольно небольшую долю на рынке рекламы, а во-вторых, замедление этих сегментов частично компенсировалось более высокой маркетинговой активностью в сегментах онлайн-сервисов", -сказал Панарин, отметив, что ухудшение показателей ожидается во втором квартале.

Вследствие этого "Ренессанс Капитал" прогнозирует, что темпы роста выручки от рекламы у "Яндекса" (66% от общей выручки) и MRG (42% от общей выручки) будут зависеть от нескольких факторов. Так, при непродолжительном ухудшении на рынке рост сегмента у компаний составит 13-15%. При этом в случае сохранения низких цен на нефть и последствий от COVID-19 более чем на несколько месяцев доходы от рекламы будут расти лишь в однозначных значениях.

Такси притормозит

Точно так же, как и с рынком рекламы, и "Яндекс.Такси", и "Ситимобил" (входит в O2O СП Mail.ru Group со Сбербанком - ИФ) уже столкнулись с резким снижением спроса на заказ такси в связи с карантином в России, говорит Панарин.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" подтвердили "Интерфаксу" падение спроса на такси.

"Поездки в аэропорты и на вокзалы, в торговые и бизнес-центры, в развлекательные зоны и в образовательные учреждения либо практически прекратились, либо резко сокращаются. Так происходит не только в России, но и во всем мире", - сказал представитель сервиса.

Одновременно с этим компания отмечает рост заказов на доставку посылок при помощи водителей "Яндекс.Такси".

Для поддержки спроса компания намерена выделять на акции и скидки пользователям порядка 500 млн рублей, а также акцентировать внимание на помощи своим партнерам в виде создания специального фонда (его объем не уточняется).

Эти факторы также повлияли на заморозку сделки с ГК "Везет", сообщал источник "Интерфакса". 31 марта "Яндекс.Такси" отозвала свое ходатайство из ФАС на покупку активов группы. Представитель компании при этом заявил, что интерес к сделке сохраняется, однако не уточнил, планируется ли в скором времени снова подавать заявление регулятору.

Представитель "Ситимобила" отказался комментировать актуальную информацию по количеству заказов на такси, однако в конце марта сообщал о снижении заказов по Москве в часы пик утром и вечером.

При этом в рамках мер поддержки Mail.ru Group для малого и среднего бизнеса "Ситимобил" обещал компенсировать водителям такси доход, упущенный во время простоя в случае заражения коронавирусом или карантина в случае контакта с инфицированными.

В этих условиях "Ситимобил" начал вести переговоры о сотрудничестве с Gett - одним из своих конкурентов на рынке, рассказали "Интерфаксу" в компании. Согласно данным Forbes, речь идет о стратегическом партнерстве, по условиям которого при заказе такси по тарифу "Эконом" клиенты Gett смогут пользоваться услугами водителей "Ситимобил" с высоким рейтингом.

В то же время источники РБК утверждают, что компании ведут переговоры о слиянии активов в России. Такой сценарий сотрудничества - не уникальное явление на российском рынке такси: несколько лет назад свой бизнес на территории РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана объединили "Яндекс.Такси" и Uber. Венцом международного партнерства должно было стать IPO в Нью-Йорке как раз в начале 2020 года, однако глобальные рынки акционерного капитала некстати "закрылись на карантин".

После снятия карантина спрос на услуги такси вернется достаточно быстро, но полное восстановление займет какое-то время, считают в "РенКапе".

Еда как двигатель прогресса

Взамен резкого снижения спроса на поездки фудтех-сектор интернет-компаний начал фиксировать огромный рост заказов и подключений ресторанов к сервисам.

Представители Delivery Club и "Яндекс.Еды" отмечали повышенный интерес пользователей к сервисам еще с середины марта, когда компании только начинали перевод сотрудников на удаленный режим работы. Резкий рост спроса в сервисах зафиксировали после объявления президентом Владимиром Путиным о введении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля.

"Впервые мы увидели нетипичный рост спроса на доставку продуктов в выходные 14-15 марта (+20% к предыдущим выходным). По итогам недели 16-22 марта рост ускорился (+32% к неделе 9- 5 марта), по итогам недели 23-29 марта ускорение продолжилось (+45% к неделе 16-22 марта)", - подтвердил "Интерфаксу" представитель Delivery Club.

В "Яндекс.Лавке" также видят рост заказов продуктов "на десятки процентов" после объявления нерабочей недели.

Доставка еды из ресторанов в скором времени станет еще популярнее среди пользователей. Об этом говорит как опыт зарубежных стран, так и постепенное увеличение заказов готовой еды из ресторанов партнеров, утверждают в Delivery Club. В "Яндекс.Еде" пока фиксируют спрос на уровне праздничных дней.

Правда, по словам CEO Mail.ru Group Бориса Добродеева, доставка - довольно низкомаржинальный бизнес. Глава интернет-компании даже попросил президента начать субсидировать заказы онлайн-доставки для малого и среднего бизнеса в пропорции 50 на 50 с государством.

Популярность агрегаторов доставки еды, скорее всего, окажет краткосрочное влияние на рост выручки в этом сегменте, считают аналитики. Несмотря на это, потребительская привычка приобретать продукты онлайн может сохраниться и после прекращения пандемии, пишут в GS.

Человек домосидящий как объект монетизации

В условиях самоизоляции людям, которые подавляющее большинство времени проводят дома, необходима "отдушина" от новостей о коронавирусе и грядущем кризисе. Как и во всем мире, в России растет спрос на онлайн-развлечения, в частности, на общение в соцсетях, игры и кино.

В целом в "РенКапе" считают, что в краткосрочной перспективе рост покажут такие направления бизнеса, как игры и соцсети у Mail.ru Group, новостной портал и Kinopoisk у "Яндекса", а также их образовательные проекты и медицинские платформы.

"У Mail.ru Group есть игровой бизнес, который делает компанию более устойчивой в текущей ситуации", - подчеркнул Панарин, назвав это одной из причин, по которой "РенКап" отдает сейчас предпочтение акциям именно Mail.ru Group, а не ценным бумагам "Яндекса".

Mail.ru Group присутствует в сегменте соцсетей через "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на рынке игр - через проект My.Games.

При этом игровое направление Mail.ru Group сфокусировано не только на России. Игровая выручка холдинга в 2019 году составила 30,7 млрд рублей, увеличившись год к году на 23,4%. Доходы от многопользовательских онлайн-игр достигли 28 млрд рублей (рост на 20,1% с 2018 года), около 68% этой суммы приходится на зарубежные рынки.

"Мы действительно видим рост активности (в России - ИФ), начиная с четвертой недели марта. При этом рост в западных странах начался на неделю-две раньше, чем в России. Мы видим общий рост показателя DAU (Daily Active Users) на ПК-платформах и консолях как среди российской аудитории, так и западной. Также выросла рекламная выручка проектов, что свидетельствует о большей активности игроков. Что касается длины сессии и среднего времени в игре, то оно держится на уровне пиков выходного дня в течение всей карантинной недели", - сообщили "Интерфаксу" CEO My.Games Василий Магурян (абсолютных цифр он не раскрыл).

В пресс-службе "ВКонтакте" рассказали, что за последнюю неделю ежедневное количество звонков внутри соцсети выросло на 20%, отправленных в день сообщений - на 15%, количество просмотров видео - на 16%, трансляций - на 14%, ленты новостей - на 10%, ежедневная аудитория на игровой платформе расширилась на 10%. Ежедневная аудитория платформы с мини-приложениями VK Mini Apps увеличилась в период самоизоляции на 260%.

"Во время самоизоляции и карантина пользователи больше всего вовлекаются в онлайн-общение и просмотр контента", - рассказали в пресс-службе "Одноклассников".

Число отправок сообщений внутри соцсети в последние три дня было выше на 14%, чем за неделю до этого. Также "Одноклассники" зафиксировали рост числа загрузок видео на 30% по сравнению с началом прошлой недели.

Люди стали смотреть больше видео в формате прямых трансляций и "длинный контент" на большом экране. В частности, ежедневная аудитория приложения OK Live для прямых трансляций выросла на 20% за последние 2 недели, а количество просмотров видео в приложении ОК на Smart TV увеличилось в понедельник на 13% по сравнению с прошлой неделей.

Что касается других видеосервисов и игровых проектов - они тоже фиксируют рост спроса на свои услуги.

Так, игровой стриминговый сервис GFN.RU (его основным инвестором является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева) сообщил о росте более чем в 6 раз ежедневно регистрирующихся клиентов и почти в 3 раза - числа ежедневно играющих с помощью сервиса пользователей.

"За 8 дней самоизоляции пользователи GFN.RU наиграли в общей сложности 25 млн 067 тыс. 717 минут", - говорится в пресс-релизе проекта, аудитория которого составляет 200 тыс. пользователей.

"Посещаемость Okko на неделе с 16 по 22 марта выросла на 30% в сравнении с предыдущей, а на неделе с 23 по 29 марта - ещё на 13%. За первые два дня выходной недели, 30 и 31 марта, посещаемость Okko выросла на 25% в сравнении с понедельником и вторником предыдущей недели", - сообщили в пресс-службе видеосервиса, принадлежащего Rambler Group.

Гендиректор Megogo Россия Виктор Чеканов заявил "Интерфаксу", что с момента карантина количество подписок на онлайн-кинотеатр увеличилось на 25%. Количество уникальных пользователей в месяц, которые смотрят Megogo по бесплатной модели на web, на 30 марта достигло 48 млн человек.

В числе "трендов самоизоляции" Чеканов называет более активное использование функции Smart-TV на телевизорах (аудитория Megogo на Smart-TV выросла на 36%), изменение пика смотрения контента: если раньше он был в диапазоне с 19.00 до 22.00, то сейчас - с 16.00 до 22.00, увеличение длительности смотрения детского контента на 22%.

"Текущая ситуация должна привести к более быстрому проникновению различных онлайн платформ и приложений среди пользователей, а в среднесрочной перспективе - к более заметному переходу на цифровые технологии, поскольку в условиях эпидемии люди все чаще будут обращаться к онлайн-сервисам вместо своих привычных офлайн-активностей", - полагают в "Ренессанс Капитале".