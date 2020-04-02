Энергопотребление в России снизилось на 5-10% в первый день нерабочей недели

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В первый день нерабочей недели потребление электроэнергии снизилось примерно на 5-10%, сообщил через пресс-службу замминистра энергетики Евгений Грабчак, чьи слова передала пресс-служба ведомства. Он уточнил, что 30 марта оно снизилось на 10 ГВт, или на 8% к обычному уровню.

В районах с крупными промышленными предприятиями потребление значительно не снизилось. В районах, где таких предприятий нет, потребление снизилось за счет закрытия торговых центров, общепита, санаториев, офисов и гостиниц, объяснил чиновник.

На юге России потребление почти не сократилось, в энергосистемах Сибири, Урала и Востока - снизилось на 3%, средней Волги и СЗФО и Центра - на 6-7%. Суточное потребление в Московской энергосистеме снизилось почти на 9%.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, данные очищены от температурного фактора, традиционно влияющего на спрос.

Потребление электроэнергии в России в марте снизилось на 1,5% в годовом измерении, до 95,1 млрд кВт/ч из-за теплой поогоды, сообщил "Системный оператор" (СО ЕЭС).

В частности, энергопотребление в единой энергосистеме (ЕЭС) составило 93,6 млрд кВт/ч (-1,6%). Выработка в России в целом снизилась на 2,7%, до 95,9 млрд кВт/ч, в ЕЭС - на 2,8%, до 94,4 млрд кВт/ч.

В России неделя с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина объявлена нерабочей. Предполагается, что трудящиеся, которые не могут работать дистанционно, будут отдыхать эту неделю без потери зарплаты. Разрешено работать жизненно необходимым предприятиям, продуктовым магазинам, аптекам, банкам и зоомагазинам, а также СМИ, госорганам и экстренным службам.