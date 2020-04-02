Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group снова будет штрафовать поставщиков за недопоставку товаров, за исключением поставщиков социально значимой продукции. "Магнит" пока по-прежнему придерживается моратория на штрафы, но будет отслеживать, чтобы поставщики не использовали ситуацию с коронавирусом как предлог для задержек или недопоставок.

"Магнит" не рассылал письма об отмене моратория со своей стороны. Компания в целом достаточно гибко подходит к применению штрафных санкций, не применяет их при наличии объективных причин недопоставок или срыва сроков. Такой подход соответствует духу моратория, и мы будем придерживаться этих принципов, особенно в текущей эпидемиологической обстановке", - сказал "Интерфаксу" представитель ритейлера.

"Но именно по этой причине мы будем тщательно отслеживать факты необоснованного использования ситуации с коронавирусом для задержек поставок или недопоставок, поэтому что это создает дополнительные риски для наших покупателей", - добавил представитель "Магнита".

X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") по-прежнему не будет взимать штрафы с поставщиков социально значимой продукции.

"Временный мораторий на штрафы за недопоставку был введен по нашей инициативе 19 марта в момент пикового спроса и резкого роста заказов от нас к поставщикам. Поскольку поставщики также работали с перегрузками и не могли давать 100% гарантий поставок, эта мера давала им большую гибкость, упрощала оформление и исполнение заказа поставщиками. Сейчас по большинству категорий товаров ситуация нормализовалась, но для поставщиков социально значимой продукции мораторий решили пока сохранить, чтобы поддерживать бесперебойность поставок и достаточный товарный запас", - сообщил представитель Х5.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно. "Мораторий был введен на временной основе, присоединение к нему было добровольным решением торговых сетей", - сказал представитель АКОРТ.

По словам источника на рынке ритейла, мораторий вводился на период повышенного спроса, а сейчас спрос выровнялся. "С учетом обстановки по социально значимым товарам сети продлевают мораторий, по остальным позициям принимают уже индивидуальные решения", - сказал собеседник "Интерфакса".