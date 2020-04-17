Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Власти запретили "Ростелекому" штрафовать подрядчиков за сбои из-за коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" 16 апреля изменил договоры с подрядчиками в отношении штрафных санкций, говорится в материалах оператора.

Компания получила право не штрафовать в 2020 году поставщиков, если они нарушат договорные обязательства из-за коронавируса, а также менять сроки исполнения договоров и цены.

В материалах отмечается, что изменения внесены в соответствии с директивами правительства от 5 апреля.

Ростелеком правительство коронавирус

Новости по теме

Новости

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

Мантуров пообещал за три месяца закрыть потребность всех регионов в ИВЛ

В Нижегородской области запретили работу каршеринга "Делимобиль"

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

Правкомиссия одобрила 4 отраслевых перечня системообразующих предприятий

В московские больницы пришли работать 20 бригад военных медиков

Ракетно-космическая отрасль потеряла двух человек из-за коронавируса

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

Мурашко заявил об обнадеживающих результатах в работе над вакциной от СOVID-19

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Адвокат Абызова Вершинин отправлен под домашний арест

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Совфед одобрил закон о новой дате окончания Второй мировой войны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');