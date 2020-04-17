Власти запретили "Ростелекому" штрафовать подрядчиков за сбои из-за коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" 16 апреля изменил договоры с подрядчиками в отношении штрафных санкций, говорится в материалах оператора.

Компания получила право не штрафовать в 2020 году поставщиков, если они нарушат договорные обязательства из-за коронавируса, а также менять сроки исполнения договоров и цены.

В материалах отмечается, что изменения внесены в соответствии с директивами правительства от 5 апреля.