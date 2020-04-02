Сбербанк и Mail.ru Group станут совладельцами сервиса доставки "Самокат"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и СбербанкА в сфере транспорта и еды договорилось об инвестициях в сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат" в обмен на 75,6% в проекте, сообщила Mail.ru Group.

Финансовые условия сделки не раскрываются. СП уже подписало обязывающие документы по сделке, она будет закрыта в I полугодии 2020 года, если ФАС не будет возражать.

"Самокат" будет тесно связан с экосистемами Сбербанка и Mail.ru Group, в частности, сможет использовать технологические и операционные наработки партнеров и интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы, говорится в пресс-релизе.

"Самокат" — это сервис бесплатной доставки еды и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут с магазинов-складов. Сделать заказ можно через мобильное приложение. В ассортименте сервиса больше 2500 товаров, в том числе под собственной торговой маркой. У сервиса 140 складов в Москве и Санкт-Петербурге, он обслуживает больше 600 000 заказов в месяц.

"Самокат" основали выходцы из "Магнита" Вячеслав Бочаров и "Почты России" Родион Шишков. Они сохранят миноритарные доли в компании.