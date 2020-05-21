СП Сбербанка и Mail.ru закрыло сделку по покупке контроля в "Самокате"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и еды закрыло сделку по приобретению 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", говорится в пресс-релизе Mail.ru Group.

СП ООО "О2О холдинг" подписало обязывающую документацию по сделке в начале апреля 2020 года. Структура сделки предполагала выкуп доли финансовых инвесторов проекта.

Основатели и менеджмент сервиса остаются совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты.

"Самокат" оказывает услуги по доставке продуктов в Москве и Петербурге. Сервис предлагает более 2,5 тыс. товаров, заказ привозят в течение 15-30 минут. По состоянию на конец марта у "Самоката" насчитывалось 168 складов. Количество заказов через сервис в месяц превышает 600 тыс.

Основателями "Самоката" являются выходцы из "Магнита" Вячеслав Бочаров и "Почты России" Родион Шишков.