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Рынок акций РФ локально снизился на новостях о продлении нерабочего периода

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ локально снизился к уровню закрытия среды на заявлении президента России Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением зарплаты, но спустя несколько минут смог отскочить.

В РоссииПутин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреляПутин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреляЧитать подробнее

Фондовый индекс МосБиржи, по данным на 16:59, составил 2474,15 пункта, что было всего на 0,02% выше уровня среды, при этом индекс РТС снизился к этому времени на 0,32% - до 984,63 пункта.

Однако негативная реакция рынка акций на обращение Путина к нации оказалась краткосрочной, и уже спустя несколько минут, к 17:12 индекс МосБиржи смог отскочить на 0,6% - до 2488,2 пункта, а индекс РТС вышел в плюс и достиг 992,92 пункта, что на 0,52% выше закрытия предыдущего дня.

Ранее в четверг в ходе телеобращения к россиянам Путин объявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Он отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране". По словам президента, пока удается обезопасить представителей старшего поколения и детей, но в Москве ситуацию переломить еще не получается.

Московская биржа

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