Путин объявил о продлении нерабочей недели в России до 30 апреля

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Указ уже подписан и опубликован на сайте президента.

"Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения", - сказал он.

Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.

Президент РФ отметил, что угроза коронавируса сохраняется, "как полагают специалисты вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране". Пока удается обезопасить представителей старшего поколения и детей. Однако переломить ситуацию в Москве пока не получается.

Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне распространения вируса в России. В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Он также заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции и предложил меры по поддержке незащищенных слоев населения, а также введение новых налогов для пополнения бюджета.

В четверг стало известно о 771 новом случае заражения коронавирусом в России. Всего из теперь 3 548. Выздоровели 235 пациентов, умерли от осложнений 30 человек.