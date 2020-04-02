Нефть дорожает на 32% на сообщениях о возможном созыве экстренной встречи ОПЕК+

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут на сообщениях Bloomberg о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения об ограничении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени составляет $32,73 за баррель, что на $7,99 (32,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $6,63 (32,64%) - до $26,94 за баррель.

Позднее нефть замедлила рост до 17-24%. К 17:54 по Москве стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составляла $28,9 за баррель, фьючерса на нефть WTI на май - $25,27 за баррель.

Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения по восстановлению баланса на нефтяном рынке, сообщает государственное информационное агентство страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что сокращение добычи может составить 15 млн б/с.

В предыдущей публикации в социальной сети он сообщил, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи на 10 млн б/с.