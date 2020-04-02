Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Нефть дорожает на 32% на сообщениях о возможном созыве экстренной встречи ОПЕК+

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно растут на сообщениях Bloomberg о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения об ограничении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени составляет $32,73 за баррель, что на $7,99 (32,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $6,63 (32,64%) - до $26,94 за баррель.

Позднее нефть замедлила рост до 17-24%. К 17:54 по Москве стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составляла $28,9 за баррель, фьючерса на нефть WTI на май - $25,27 за баррель.

Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения по восстановлению баланса на нефтяном рынке, сообщает государственное информационное агентство страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что сокращение добычи может составить 15 млн б/с.

В предыдущей публикации в социальной сети он сообщил, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи на 10 млн б/с.

Brent WTI

Новости

Общий объем торгов на Московской бирже в марте достиг исторического максимума

Олег Тиньков передал права на свою долю в TCS Group в семейный траст

Олег Тиньков передал права на свою долю в TCS Group в семейный траст

Рынок акций РФ локально снизился на новостях о продлении нерабочего периода

Сбербанк и Mail.ru Group станут совладельцами сервиса доставки "Самокат"

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Х5 и "Магнит" обнулят наценку на некоторые социально значимые товары

Нефть Brent подорожала до $27,38 за баррель

Мишустин предложил увеличить до 50% авансы по госконтрактам

Экономический кризис

Почти три четверти россиян встревожены нарастающим кризисом в стране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');