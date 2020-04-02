Рубль ускорил рост к доллару и евро на взлете цен на нефть

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль ускорил рост к доллару и евро на "Московской бирже" после заявления президента США Дональда Трампа о возможном снижении нефтедобычи.

Курс доллара США составил 77,7 руб./$1 в 17:40 по Москве, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,52 руб./EUR1, подешевев на 1,79 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,41 рубля - до 80,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от России и Саудовской Аравии, что они снизят добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки и, возможно, гораздо больше. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

"Только что поговорил с моим другом наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России Путиным, и ожидаю, что они будут сокращать примерно на 10 млн баррелей, и возможно, значительно больше, что, если произойдет, будет великолепно для нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 по Москве выросла на 29,22% - до $31,97 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 32,45% - до $26,9 за баррель.