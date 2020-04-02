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Общий объем торгов на Московской бирже в марте достиг исторического максимума

Общий объем торгов на Московской бирже в марте достиг исторического максимума
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Общий оборот на всех рынках Московской биржи в марте составил 98,8 трлн рублей, что стало максимальным значением за всю историю биржевых торгов.

По сравнению с февралем он увеличился на 42,3%, с мартом 2019 года - на 48,8%, следует из информации на сайте организатора торгов.

Обороты валютного рынка в марте по сравнению с февралем увеличились в 1,5 раза, по сравнению с мартом 2019 года - на 32%.

Объем торгов на фондовом рынке биржи в марте по сравнению с февралем увеличился на 29,3%, с мартом 2020 года - на 94%.

Активность на рынке акций, расписок и паев по сравнению с февралем выросла в 1,8 раза, по сравнению с прошлогодним мартом - в 4 раза.

Обороты рынка облигаций снизились к февралю на 3,8%, к марту 2019 года - увеличились на 21,2%. В марте по сравнению с февралем объем операций с гособлигациями снизился на 1,8%, с прочими долговыми бумагами - на 6,9% (если исключить однодневные облигации снижение составило 21,7%).

На срочном рынке в условиях возросшей волатильности финансовых рынков обороты марта были выше февральских в 1,5 раза, а марта 2019 года - в 2,3 раза.

На денежном рынке в марте увеличились обороты как на рынке РЕПО (на 43,8%), так и кредитных операций (на 5,5%).

Среднедневные клиентские остатки в марте выросли по сравнению с февралем как в рублях, так и в долларах США и в евро.

Общий оборот рынков Московской биржи по итогам первого квартала 2020 года составил 226,1 трлн рублей, что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Позитивная динамика по итогам первого квартала зафиксирована на всех основных рынках биржи, исключением были рынок стандартизированных ПФИ и товарный рынок.

На валютном рынке объем операций в январе-марте снизился по сравнению с прошлогодним результатом на 6,7%.

Объем операций на фондовом рынке вырос в 1,7 раза, в том числе на рынке акций, расписок и паев - в 2,8 раза, на рынке облигаций - на 29,6%.

Оборот на срочном рынке по итогам первого квартала увеличился в 1,8 раза.

На денежном рынке биржи объем операций вырос на 20% при росте операций РЕПО на 15,9%. Кредитные операции увеличились в 1,5 раза благодаря росту объема размещения в депозиты ЦБ РФ в 1,7 раза.

Объемы операций на товарном рынке уменьшились в 6,4 раза, что было обусловлено в значительной степени непроведением торгов на рынке зерна.

Московская биржа

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