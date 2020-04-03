"Московская биржа" в апреле продолжит работу в режиме "новогодних праздников"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля "Московская биржа" продолжит в апреле работу в режиме, в котором работает с 30 марта - как на длинные праздники.

В частности, дневная сессия на фондовом, денежном и товарном рынках, рынке СПФИ, а также дневная и вечерняя сессии на срочном рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться с понедельника по пятницу по стандартному расписанию. Расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно.

В компании подчеркнули, что до конца апреля биржа "будет решать только задачи необходимые для организации торгов, клиринга и расчетов, а также для регистрации, размещения и допуска выпусков ценных бумаг".

Она подготовила планы действий для обеспечения непрерывности торгов при различных сценариях развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. "Предприняты все необходимые меры для защиты здоровья сотрудников, обеспечивающих непрерывность торгов работой из офиса", - говорится в пресс-релизе.