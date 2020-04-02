"АвтоВАЗ" попросил у самарских властей разрешения возобновить работу

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" обратился к властям Самарской области с просьбой возобновить работу в условиях соблюдения всех дополнительных санитарных норм и обеспечения безопасности работы людей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось о том, что "АвтоВАЗ" объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

"Ко мне поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечению полной безопасности работы людей, выходят с просьбой, беря на себя обязательства, чтобы была возможность у таких предприятий работать. Такие поступают предложения, в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории Самарской области - коллектива "АвтоВАЗа", - заявил Азаров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области, обращение автопроизводителя рассматривается, решение по нему пока не принято.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. В настоящее время в числе 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Самарской области, двое заразившихся - сотрудники "АвтоВАЗа".