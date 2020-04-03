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Петербургский завод Nissan продлил остановку производства до конца апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Завод Nissan в Петербурге продлил остановку производства до конца апреля, сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации и осуществлением мер по обеспечению здоровья сотрудников, завод Nissan в Санкт-Петербурге продлевает приостановку производства в апреле. Московское представительство Nissan также прекращает свою деятельность в это время", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе компания также не работала.

Открытие предприятия Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Завод выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Nissan Петербург

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