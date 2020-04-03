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Эксперт заявила о рисках для поставок ядерного топлива на фоне пандемии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мировые энергокомпании обеспокоены влиянием пандемии на поставки ядерного топлива, сообщила "Интерфаксу" старший вице-президент по политике отраслевой консалтинговой компании UxC Анна Брындза.

По ее словам, еще слишком рано прогнозировать последствия продолжающейся пандемии для ядерного топливного цикла. "Однако мы уже видим первые результаты, начиная с решения канадской Cameco (один из крупнейших мировых производителей урана - ИФ) приостановить добычу на крупнейшем руднике Cigar Lake в Канаде. Китайские CNNC и CGN также объявили о перерыве в добыче на своих рудниках Rossing и Husab в Намибии", - говорит она.

На фоне многочисленных приостановок рудников участники рынка быстро отреагировали на новость, что поставки урана, вероятно, сократятся в течение нескольких следующих месяцев. Рыночный спрос и активность быстро выросли, что привело к увеличению цен на уран. Стоимость закиси-окиси урана на 30 марта выросла до $27,40 за фунт, что на $3,15 больше, чем на предыдущей неделе.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что закрытие рудников снизит добычу урана в 2020 году и поможет "убрать" часть запасов, оказывающих давление, - отмечает Брындза. - Несмотря на то, что урановому рынку уделяется много внимания, это лишь первый шаг к созданию топлива, которое в конечном итоге будет загружено в реактор. В связи с этим, энергокомпании обеспокоены ситуацией во всех составляющих ядерного топливного цикла".

Производство на предприятиях Cameco - Blind River и Port Hope - продолжается, но компания уже заявила, что внимательно мониторит ситуацию, и в конечном итоге и эти производства могут быть затронуты. Французская Orano выпустила аналогичные заявления.

Современные установки по обогащению урана не требуют большого количества операционного персонала, но предприятия по обогащению следят за другими потенциальными проблемами. Один из ключевых секторов, на которые стоит обратить внимание, это эксплуатация заводов по фабрикации. Производители в США и Европе уверяют энергокомпании, что пандемия не повлияет на краткосрочные поставки.

По словам Брындзы, UxC также внимательно следит за транспортными и логистическими аспектами. "В конце концов, недостаточно просто извлечь уран из земли, в конечном итоге топливо должно добраться туда, где оно необходимо, - отмечает она. - И хотя большинство глобальных ядерных предприятий имеют достаточно запасов для эксплуатации своих ядерных реакторов, по крайней мере, в течение следующих 12 месяцев, нельзя сбрасывать со счетов потенциальное воздействие долгосрочной пандемии на начальную цепочку поставок топлива".

"Угроза каскадного закрытия урановых рудников, а также объектов по конверсии, обогащению и фабрикации, безусловно, является оправданным поводом для беспокойства покупателей ядерного топлива", - считает Брындза.

Хроника 27 января – 03 апреля 2020 годаЭкономический кризис
CNNC CGN Анна Брындза

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