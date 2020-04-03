Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили снижение на Московской бирже днем в пятницу. При этом курс евро упал ниже 83 руб. впервые с 17 марта, курс доллара опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.

Курс евро в 11:41 составил 82,97 руб., опустившись на 89,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 76,84 руб. - минус 41 копейка к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 62,83 копейки - до 79,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил рост к доллару и евро на торгах в пятницу благодаря возобновившей подъем нефти. Нефть утром в пятницу падала более чем на 5% в рамках коррекции после максимального в истории дневного роста накануне, однако затем цены отыграли все потери и вновь растут после известий от Минэнерго Азербайджана, что встреча министров стран ОПЕК+ состоится в ближайший понедельник, 6 апреля.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:41 по московскому времени повысилась на 4,04% - до $31,15 за баррель. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,43% - до $25,43 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.