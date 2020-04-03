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Рубль растерял часть утреннего роста к доллару и евро на заявлениях главы ЦБ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вверх, евро заметно сократил потери на Московской бирже днем в пятницу, рубль сократил темпы роста и лишь умеренно повышается к бивалютной корзине на фоне первой пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в рамках серии регулярных онлайн-пресс-конференций по теме "Текущая ситуация и стабилизационные меры".

Курс доллара США составил 77,28 руб. в 14:17, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 77 руб. впервые с 18 марта. Евро стоил 83,4 руб., подешевев на 46,5 копейки. Ранее евро опускался ниже 83 руб. впервые с 17 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,48 копейки - до 81,96 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть укрепления, наблюдавшегося в первой половине дня, даже несмотря на продолжающийся уверенный рост цен на нефть. Ослабляющее влияние на его котировки оказали заявления Набиуллиной в ходе онлайн-конференции.

Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ - негативные эффекты будут сконцентрированы во II квартале, во второй половине года российская экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования, заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году, будет выбирать правильный момент для его использования, также сообщила глава регулятора.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по московскому времени повысилась на 8,25% - до $32,41 за баррель. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 4,19% - до $26,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.

ЦБ РФ

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