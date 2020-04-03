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Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) направила письмо на имя председателя ЦБ РФ с просьбой провести внеочередное собрание совета директоров и снизить ключевую ставку на 1-1,5 процентного пункта (п.п.).

"Прошу вас провести внеочередное собрание совета директоров ЦБ по вопросу снижения ключевой ставки", - говорится в письме, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Пандемия коронавируса, падение цен на нефть, существенное снижение курса национальной валюты, все это оказывает серьезное давление на российскую экономику, приводит к снижению производства и спроса, влияет на поведение бизнеса и населения. В этих условиях как никогда необходимы своевременные решения, направленные на поддержку реального сектора экономики и предприятий промышленности. В сложившихся условиях таким решением должно быть незамедлительное снижение Банком России ключевой ставки на 1-1, 5 процентного пункта", - отмечается в письме.

В документе говорится, что в последние месяцы ряд центральных банков в странах, где в основном действуют указанные негативные факторы, принимали такие решения. Так, ФРС США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0-0,25% и планирует держать ставку на околонулевом уровне до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события, отмечается в письме.

"Снижение ключевой ставки позволит предприятиям промышленности сохранить рабочие места, нарастить производство, успешно решать вопросы импортозамещения, диверсификации производства предприятий ОПК, активно участвовать в реализации национальных проектов и в целом эффективно преодолевать негативные воздействия кризисных явлений", - говорится в документе.

Глава думской комиссии по ОПК Владимир Гутенев подтвердил "Интерфаксу", что в ЦБ было направлено такое письмо. По его словам, сейчас очень важно, чтобы ЦБ занимал менее выжидательную позицию.

"Должно быть значительное снижение учетной ставки, но я предполагаю, к сожалению, что Эльвира Сахипзадовна (глава ЦБ - ИФ) сделает не более 0,5 п.п. а может быть, и 0,25 п.п., что, в общем то, не принесет тех дополнительных возможностей для нашей экономики, которые необходимы. Проблема заключается в том, что с точки зрения нормативов банки не могут даже при наличии желания кредитовать по ставке ниже учетной. Получается, что банки, которые созданы при крупных финансово-промышленных группах, которые работают очень часто в режиме казначейства этих групп и готовы были бы по направлениям, где есть благоприятная конъюнктура, увеличить объемы финансирования, но мы вынуждаем их кредитовать под высокие процентные ставки", - пояснил Гутенев.

"Нужно просто дать возможность кредитовать им за счет снижения процентной ставки, ведь она все равно для банков носит некий рекомендательный характер", - добавил он.

Ранее на онлайн-пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки именно в среднесрочной перспективе. "Основное, о чем хотела сказать, мы будем учитывать все факторы к моменту принятия решения, анализировать их и принимать решение исходя из ситуации, тем не менее, среднесрочно, именно среднесрочно, мы видим потенциал снижения ставки", - сказала Набиуллина.

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку в конце февраля до 6% и 20 марта сохранил ее на прежнем уровне.

Госдума ЦБ РФ

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