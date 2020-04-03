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В марте компании и россияне взяли больше кредитов на опасениях роста ставок

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ в марте ускорили темпы роста кредитного портфеля, несмотря на некоторое повышение ставок по кредитам, говорится еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

По оценке ЦБ на 25 марта, розничный портфель вырос на 1,3%, корпоративный - на 1,2% (в феврале +1,2% и +0,1% соответственно).

"Компаниям дополнительные средства могли потребоваться на фоне снижения выручки и денежных потоков. Также они могли выбирать лимиты по одобренным линиям из-за опасений, что кредиты подорожают или банки будут более консервативны в их выдаче. По этой же причине люди, которые планировали взять кредит, тоже могли поспешить со своими планами", - говорится в обзоре.

Можно ожидать постепенного сокращения прибыли банков на фоне роста стоимости риска, а также потери части процентов по реструктуризациям, прогнозирует регулятор. Банк России напоминает, что предоставил комплекс временных регуляторных послаблений банкам, в том числе позволил реструктурировать кредиты заемщикам из наиболее пострадавших отраслей и гражданам, у которых снизились доходы, без необходимости создавать резервы сразу.

"Эти меры помогут самим заемщикам, что в конечном счете должно поддержать качество активов банковского сектора", - указал ЦБ.

Регулятивный капитал банковского сектора не претерпел значимых изменений. Банк России разрешил банкам временно не переоценивать ценные бумаги и зафиксировал курс для расчета нормативов, нивелировав тем самым влияние рыночных рисков. Это должно поддержать потенциал кредитования в сложной ситуации, полагают в ЦБ.

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