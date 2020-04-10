ЦБ включил лизинг и аэропорты в перечень пострадавших отраслей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России включил лизинг и аэропорты в расширенный перечень пострадавших отраслей, который используется для регуляторных послаблений банкам, сообщила на онлайн-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В расширенный перечень вошли деятельность автовокзалов и автостанций, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, это, в частности, аэропорты, производство, торговля, ремонт и обслуживание автотранспорта, бытовые услуги. Также мы распространяем меры поддержки на лизинговую отрасль", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что регуляторные послабления относятся к неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по формированию дополнительных резервов.

"В расширенный перечень вошли жилищное строительство при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные застройщикам, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией в первую или вторую категорию качества. То есть стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, а не были хронически проблемными", - сказала Набиуллина.