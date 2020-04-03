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Запасы драгметаллов в банках РФ в феврале сократились на 4,2 т

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ в феврале 2020 года сократились в пересчете на золото на 4,2 тонны (5%), следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

На начало марта в банках РФ хранилось 81,9 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Лидером по объему драгметаллов на балансе оставался ВТБ с показателем 45 тонн, хотя банк и снизил в феврале свои запасы на 2,2 тонны. На втором месте Сбербанк, он увеличил объем запасов драгметаллов на 0,4 тонны, до 17,4 тонны. В пятерку лидеров входят также банк "Открытие", Совкомбанк и Газпромбанк.

ЦБ РФ

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