Золото подорожало до максимума почти за восемь лет

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Цена золота подскочила до максимума почти за восемь лет на фоне сохраняющихся опасений в отношении последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Поддержку стоимости драгметалла во вторник также оказывает ослабление доллара: долларовый индекс ICE опустился в ходе торгов на 0,5%, пишет Dow Jones. Снижение курса доллара делает более дешевыми и, соответственно, интересными для международных покупателей сырьевые товары, стоимость которых выражается в американской валюте.

Июньские фьючерсы на золото в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник подорожали на 1%, до $1711,4 за унцию, что является максимумом с конца 2012 года.