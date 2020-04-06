"Роснефть" с начала buyback купила 0,12% от уставного капитала на $52 млн

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 23 марта, с начала buyback приобрела 13 184 941 ценных бумаг на $52 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

С 23 по 27 марта компанией было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн, с 30 марта по 3 апреля - 6 358 704 бумаг по $4,14, всего на $26,3 млн.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено 0,12% от уставного капитала "Роснефти".