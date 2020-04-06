Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:08Заразились
на 06.04В России 6 343+954В мире 1 272 115+74 710

"Роснефть" с начала buyback купила 0,12% от уставного капитала на $52 млн

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 23 марта, с начала buyback приобрела 13 184 941 ценных бумаг на $52 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

С 23 по 27 марта компанией было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн, с 30 марта по 3 апреля - 6 358 704 бумаг по $4,14, всего на $26,3 млн.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено 0,12% от уставного капитала "Роснефти".

Роснефть

Новости по теме

Новости

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
Экономический кризис

Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Mail.ru Group впервые за несколько лет обновила ICQ в помощь людям на карантине

Цены на нефть начали снижение после отсрочки встречи ОПЕК+

ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство

ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство

"АвтоВАЗ" 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19

Сбербанк назвал максимальный размер ипотеки для права на кредитные каникулы из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');