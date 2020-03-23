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"Роснефть" начала buyback и купила 1,5 млн акций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" начала программу buyback.

"В соответствии с принятым советом директоров ПАО "НК "Роснефть" решением по изменению параметров программы приобретения акций банк UBS, выступающий в роли независимого агента, начал покупку акций и глобальных депозитарных расписок компании на открытом рынке", - сообщает "Роснефть".

По итогам торгов 23 марта 2020 года на Московской и Лондонской биржах банком было суммарно выкуплено 1,5 млн акций (в том числе в форме ГДР), уточняет компания.

"Компания продолжит публиковать информацию о совершенных в рамках программы сделках в соответствии с установленными законодательными и регуляторными нормами", - говорится в сообщении.

Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне текущей волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках buyback, а также о снятии ряда ограничений. Эта корректировка осуществляется с целью приведения программы в соответствие с текущей рыночной конъюнктурой и не затрагивает других параметров выкупа, одобренных ранее советом директоров компании. Сроки и объемы программы приобретения акций остаются без изменений.

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"Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости ПАО "НК "Роснефть", - поясняла НК.

Как сообщалось, программа buyback была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с программой приобретения акций на открытом рынке, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, могут быть приобретены обыкновенные акции НК "Роснефть" в максимальном объеме до $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн шт. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Компания до этого момента не осуществляла выкуп акций.

Банк России 20 марта объявил, что предлагает проводить в 2020 году операции обратного выкупа акций на бирже по упрощенной процедуре.

Роснефть

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