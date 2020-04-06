Из "Сибантрацита" и "Востокугля" за "вопиющие нарушения и хищения" уволили топ-менеджера

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Управляющие компании "Сибантрацит" и "Востокуголь" сообщили об увольнении Александра Исаева, который был членом совета директоров первой УК и председателем правления второй.

На сайтах обеих компаний выложены одинаковые пресс-релизы о том, что Исаева сняли со всех должностей и больше он к обеим УК не имеет никакого отношения. В разделе "Сибантрацита" о совете директоров его фотография обновлена красным штампом "уволен".

"Причина расторжения с ним всех взаимоотношений и увольнения - вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных ему участках работ, распространение недостоверной информации о нашей деятельности. Начато расследование", - говорится в релизах.

Авторы сообщений отмечают, что увольнения стали "хорошей возможностью для конкурентов", не объясняя, что имеют в виду.

Информация заканчивается фразой "хорошая возможность для конкурентов", которая никак не поясняется.

Связаться с Исаевым и получить его комментарий по данной ситуации пока не удалось.

Группа "Сибантрацит" и ООО "УК Востокуголь" - угольные проекты группы Alltech Дмитрия Босова. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" принадлежит Босову и Исаеву на паритетных началах.

В январе 2020 года Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу входящего в "Востокуголь" ООО "Арктическая горная компания" на решения судов первой и апелляционной инстанций, постановивших взыскать с компании 600 млн рублей за незаконную добычу угля на участке "Река Малая Лемберова" на Таймыре.

В апреле 2019 года РБК со ссылкой на источники сообщал, что Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства "Арктической горной компании" из-за незаконной добычи и последующей продажи угля на Таймыре.

УК "Востокуголь" управляет одним из крупнейших проектов Босова - строительством второго Северомуйского тоннеля. Инвестиции в него оцениваются в 60 млрд рублей. Объект станет одним из самых протяженных в России, его длина составит около 15,5 км. Он позволит увеличить пропускную способность на одном из участков БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год.