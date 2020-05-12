"Востокуголь" опроверг свои сообщения об увольнении двух топ-менеджеров из-за хищений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ООО "УК "Востокуголь" (входит в группу "Аллтек" погибшего 6 мая бизнесмена Дмитрия Босова) во вторник опубликовало сообщения с опровержением ранее размещенной информации об увольнении топ-менеджеров Максима Подмиглазова и Вадима Бугаева из-за якобы имевших место хищений.

"Опубликованная 17 апреля на сайте компании информация об отстранении от должности и причинах увольнения г-на Бугаева с должности генерального директора ООО "УК "Востокуголь" была опубликована по ошибке и без должной проверки. Указанная информация является ложной и не соответствующей действительности. Настоящим мы опровергаем ранее опубликованную информацию про г-на Бугаева и якобы имевшиеся хищения, а также заявляем о полном отсутствии каких бы то ни было претензий к г-ну Бугаеву", - говорится в публикации на сайте компании от 12 мая.

Там же размещено аналогичное опровержение сообщения от 9 апреля об отстранении от должности и причинах увольнения Максима Подмиглазова с поста генерального директора ООО "Огоджинская угольная компания" и ООО "Огоджинский энергетический холдинг".

В сообщениях от 12 мая указано, что компания приносит "свои искренние извинения" Бугаеву и Подмиглазову.

При этом из сообщения следует, что "Востокуголь" опровергает лишь мотивы, но не сам факт увольнений.

Как сообщалось, отстранение Подмиглазова "Востокуголь" изначально связал с озвученным 6 апреля увольнением бывшего делового партнера Босова Александра Исаева с постов председателя правления ООО "УК "Востокуголь" и члена совета директоров УК "Сибантрацит" (входит в "Аллтек").

"В ходе служебной проверки установлено, что содействие Исаеву оказывал (. . .) Подмиглазов. 9 апреля в связи с существенными нарушениями (сознательное занижение цен отгружаемой продукции с выводом прибыли на аффилированную структуру и др.) Подмиглазов уволен", - говорилось в сообщении.

На место Подмиглазова был назначен Андрей Ануфриев, который, по данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", также возглавляет ООО "Огоджинские ресурсы", которое входит в "Огоджинский энергетический холдинг".

"Огоджинская угольная компания" и "Огоджинский энергетический холдинг" ведут разработку Сугодинско-Огоджинского месторождения каменного угля в Амурской области - крупнейшего на Дальнем Востоке. По данным "СПАРК-Интерфакс", Подмиглазов возглавлял эти компании с лета 2018 года. Информация о смене руководства компаний в выписках ЕГРЮЛ пока не отображается.

А вот уход с должности Бугаева, возглавлявшего ООО "УК "Востокуголь" с марта 2016 года, подтвержден документально. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 6 мая. Заявление о ее внесении подано 24 апреля. Гендиректором "Востокугля" назначен Анатолий Ли, который с мая 2014 года возглавляет ООО "Индиганефтегаз" - еще одну компанию группы "Аллтек".

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Бугаев является гендиректором еще примерно 30 компаний Босова и Исаева, часть из них - "дочки" "Востокугля".

Босов незадолго до смерти принял ряд кадровых решений. Одним из первых и самым громким из них стало увольнение Исаева. На сайтах группы была размещена информация о том, что Исаев был освобожден от всех занимаемых должностей в компаниях группы "Сибантрацит" и "Востокуголь" в связи с "вопиющими злоупотреблениями и хищениями".

Сообщалось также, что 21 апреля Исаев подал к ООО "УК "Востокуголь", ООО "УК "Сибантрацит" и ООО "Аллтек" иски с требованием признать опубликованные на сайтах компаний сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, опубликовать опровержения, а также солидарно взыскать с них компенсацию морального вреда в размере 1 рубля. В качестве третьего лица он просил привлечь Роскомнадзор. Предварительное заседание по этому заявлению суд назначил на 25 августа.

После подачи Исаевым иска вся информация о его увольнении была удалена с сайтов группы.

По данным "СПАРК-Интерфакс", сам Исаев после ухода из "Аллтека" занял пост гендиректора зарегистрированного 29 апреля ООО "УК "ЭльгаУголь". Новая компания на 51% принадлежит ООО "А-Проперти" (владелец - основатель телекоммуникационного оператора Yota Альберт Авдолян) и на 49% АО "Улак-концессия" ("дочка" Газпромбанка).

"Сибантрацит" и "Востокуголь" - угольные проекты группы "Аллтек". По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК "Востокуголь" ранее принадлежало Босову и Исаеву на паритетных началах. Согласно ЕГРЮЛ, с 13 апреля 50% в капитале ООО перешли к члену совета директоров и совладельцу (2,37% долей) ООО "Аллтек" Олегу Шемшуку.

В прошлом году стало известно, что у ФСБ есть претензии к "Арктической горной компании" (входит в "Востокуголь") из-за подозрений в незаконной добыче угля на Таймыре. Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, говорил журналистам в декабре, что "там продолжаются контрольные мероприятия, окончательных результатов нет". "Я со своей стороны буду прилагать усилия к тому, чтобы этот инвестиционный проект продолжал осуществляться", - говорил Трутнев в ответ на вопрос, к каким выводам пришла Федеральная служба безопасности.

Сообщалось также, что в январе 2020 года Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу входящего в "Востокуголь" ООО "Арктическая горная компания" на решения судов первой и апелляционной инстанций, постановивших взыскать с компании 600 млн рублей за незаконную добычу угля на участке "Река Малая Лемберова" на Таймыре.

Основатель и совладелец "Аллтека" Босов, предположительно, покончил с собой в ночь на 6 мая. Его тело с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово в Подмосковье, рядом лежал пистолет. Информацию о смерти Босова подтвердили представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий и пресс-служба группы "Аллтек".