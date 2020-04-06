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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
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Эксперты выяснили, что более четверти экономики США не функционирует из-за COVID-19

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics для The Wall Street Journal.

Хотя реальные масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя будет оценить в течение ближайших лет, экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей.

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По данным Moody's, 41 американский штат принял решение о временной приостановке работы предприятий, не относящихся к категории критически важных. При этом ограничительные меры затронули наиболее густонаселенные регионы, которые вносят непропорционально большой вклад в экономику страны. Доля округов, в которых был введен режим изоляции, составляет 80%, но на них приходится 96% производства.

Одна десятая часть падения производства связана с ситуацией в трех округах - Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и округе Кук, центром которого является Чикаго.

Аналитик Moody's Марк Занди, считает, что сокращение производства на 29% не будет наблюдаться в течение всего второго квартала. Он полагает, что экономическая деятельность в большинстве регионов начнет восстанавливаться к лету, а падение ВПП США во втором квартале составит 30% в годовом выражении.

По данным министерства торговли США, за время Великой депрессии 1929-1933 гг. годовой объем производства упал на 26%. Во время предыдущей рецессии 2007-2009 гг. было зафиксировано квартальное снижение производства почти на 4%.

Нынешний кризис в США сравнили с последствиями терактов 11 сентября

При этом, как отмечает MarketWatch, нынешняя ситуация не похожа на рецессию 2007-2009 гг., вызванную шоком спроса, который привел к падению расходов и в конечном итоге отразился на предложении.

По мнению Занди, нынешний кризис сравним с последствиями сильных землетрясений или террористических атак 11 сентября 2001 года, когда авиакомпании временно прекратили полеты. По оценке Moody's, за несколько дней после теракта экономика США потеряла примерно $111 млрд. За три недели с момента введения ограничительных мер в связи с коронавирусом производство сократилось примерно на $350 млрд.

Исследование Economic Innovation Group, в свою очередь, показало, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте замедление экономической деятельности было в основном связано с двумя секторами - недвижимостью и ритейлом. В некоторых отраслях, среди которых ресторанный бизнес, доходы упали на три четверти.

Приостановка производства в итоге может отразиться и на спросе. Более 10 млн американцев подали заявки на пособие по безработице за две недели, завершившиеся 28 марта. Число рабочих мест в экономике страны в марте сократилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, сообщило министерство труда в пятницу. Безработица в стране подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 27 января – 06 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Moody's Analytics США

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