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Mazda отозвала в РФ более 9 тыс. машин для проверки передних "габаритов"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автоконцерна Mazda - ООО "Мазда Мотор Рус" - отзывает в РФ 9,04 тыс. кроссоверов CX-5, сообщило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в понедельник.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 17 марта 2015 г. по 15 сентября 2016 г.

"Причиной отзыва является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения. Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев подпадающих под отзыв машин письмом или по телефону.

На машинах будет произведена проверка работы передних габаритных огней, дата производства и серийные номера фар. В зависимости от полученных данных могут потребоваться ремонт, либо замена неисправных деталей.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Mazda

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