Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейской Kia (ООО "Киа Россия и СНГ") отзывает 5,455 автомобилей модели Sorento для обновления программного обеспечения модуля управления трансмиссией, сообщил Росстандарт.

Под отзыв подпадают машины, проданные в 2021-2022 годах. На них обновят ПО модуля управления трансмиссией.

Причиной названы периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении.

Представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Эти автомобилисты могут и сами проверить, подпадает ли их машина под отзыв, на сайте Росстандарта или Auto.ru.