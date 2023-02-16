Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Kia отзовет в России 5455 машин Sorento из-за проблем с трансмиссией

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейской Kia (ООО "Киа Россия и СНГ") отзывает 5,455 автомобилей модели Sorento для обновления программного обеспечения модуля управления трансмиссией, сообщил Росстандарт.

Под отзыв подпадают машины, проданные в 2021-2022 годах. На них обновят ПО модуля управления трансмиссией.

Причиной названы периодические толчки при переключении на повышенную передачу, вибрация при трогании с места и при ускорении.

Представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Эти автомобилисты могут и сами проверить, подпадает ли их машина под отзыв, на сайте Росстандарта или Auto.ru.

Kia Kia Sorento Киа Россия и СНГ Росстандарт Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий

Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

Источник назвал "Инсайт" возможным покупателем лизинговой "дочки" Deere в России

Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });