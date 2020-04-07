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Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пообещал провести проверку по обращениям экспортеров подсолнечника и сои о проблемах с поставками продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на нескольких экспортеров подсолнечника сообщили, что Россельхознадзор уже 7-8 дней не выдает фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника и соевых бобов. Сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 тыс. тонн подсолнечника. Трейдерам это грозит срывом контрактов и большими штрафами.

Однако в Минсельхозе не отмечают увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов. "С середины марта заметно увеличились темпы экспорта подсолнечника, соевых бобов и подсолнечного масла, что также подтверждает отсутствие системных изменений в сторону осложнения процедур", - говорится в сообщении.

Ведомство объясняет, что в некоторых случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии.

В Россельхознадзоре заявляют, что отказ в выдаче фитосанитарных сертификатов возможен в случаях, когда партии продукции не соответствуют требованиям страны-импортера. Но такие ситуации служба называет стандартными процессами и подчеркивает, что работает в штатном режиме.

Ранее коллегия ЕЭК приняла решение о временном запрете на вывоз из стран ЕАЭС семян подсолнечника и соевых бобов. По запрет также подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки. Ограничение вступает в силу с 12 апреля и будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Минсельхоз

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