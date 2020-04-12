ЕАЭС вводит запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.

Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Запрет должен помочь обеспечить граждан достаточным количеством еды на время самоизоляции.

Это решение было принято коллегией ЕЭК 31 марта 2020 года и будет действовать до 30 июня 2020 года.

На необходимости ограничения экспорта подсолнечника настаивали представители масложировой отрасли России. Накануне введения запрета многие экспортеры жаловались, что Россельхознадзор прекратил выдавать фитосанитарные сертификаты на уже законтрактованный и погруженный на суда подсолнечник. С такой проблемой столкнулись экспортеры Краснодарского и Алтайского краев, Ростовской, Волгоградской и Орловской областей. "Невыездными" оказались до 30 тысяч тонн подсолнечника. Проблема была частично решена буквально накануне, 10 апреля, когда ряд компаний получили сертификаты на экспорт подсолнечника.

Как считают эксперты продовольственного рынка, список запрещенной к вывозу продукции во многом продиктован особенностями национальных кухонь стран Союза. В частности, мука грубого помола, которая теперь также запрещена к вывозу за пределы ЕАЭС, используется для выпечки армянского лаваша.

В Казахстане обеспокоены резко возросшим экспортом репы - и для того, чтобы не допустить ажиотажный спрос на нее, решили включить этот корнеплод в ограничительный перечень. Как сообщили "Интерфаксу" в комитете госдоходов министерства финансов Казахстана, в 2019 году экспорт репы составил 284 тонны против 163 тонн в 2018 году.