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Рубль слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар немного вырос, а евро снизился на Московской бирже в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,51-75,72 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,62 руб. (+8,06 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 82,04 руб. (-25,26 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,11 копейки к уровню закрытия вторника, до 78,51 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 15,56 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,29 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро и почти не меняется к бивалютной корзине на старте торгов. Участники торгов находятся в ожидании видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Экономика"Интерфакс" узнал о назначении встречи ОПЕК+ на 16:00 9 апреляЧитать подробнее

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,97% - до $32,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,68% - до $24,5 за баррель.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

курсы валют рубль доллар евро

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