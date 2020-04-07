Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

"Интерфакс" узнал о назначении встречи ОПЕК+ на 16:00 9 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 австрийского времени (17:00 по Москве), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов.

Экономический кризис

Получить комментарий российского Минэнерго агентству пока не удалось.

Ранее предполагалась, что заседание состоится 6 апреля, но затем его отложили. Участники заседания должны обсудить шагов по стабилизации рынка на фоне обвала котировок нефти после развала предыдущей сделки по сокращению добычи и на фоне падения спроса из-за коронавируса.

3 апреля президент Владимир Путин заявил о готовности России соблюдать условия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова Путина о том, что это Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил глава МИД королевства принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла.

"Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу, - сказал MarketWatch аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер".

ОПЕК Австрия Минэнерго Саудовская Аравия Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца

Состояние 100 богатейших людей мира упало на $408 млрд за два месяца

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России

Минфин допустил повышение максимального размера ипотеки для получения кредитных каникул для отдельных регионов

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

Mazda отозвала в РФ более 9 тыс. машин для проверки передних "габаритов"

Экономический кризис

Ритейлеры попросили власти РФ помочь с налогами, кредитами, арендой и выплатами людям

Новая жизнь изопропилового спирта - спрос растет, но мощности загружены

Новая жизнь изопропилового спирта - спрос растет, но мощности загружены

Эксперты предупредили о рисках дезинфляционных шоков для мировой экономики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');