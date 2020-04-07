"Интерфакс" узнал о назначении встречи ОПЕК+ на 16:00 9 апреля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 австрийского времени (17:00 по Москве), сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов.

Получить комментарий российского Минэнерго агентству пока не удалось.

Ранее предполагалась, что заседание состоится 6 апреля, но затем его отложили. Участники заседания должны обсудить шагов по стабилизации рынка на фоне обвала котировок нефти после развала предыдущей сделки по сокращению добычи и на фоне падения спроса из-за коронавируса.

3 апреля президент Владимир Путин заявил о готовности России соблюдать условия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова Путина о том, что это Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил глава МИД королевства принц Фейсал ибн Фархан ибн Абдалла.

"Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу, - сказал MarketWatch аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. - Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер".