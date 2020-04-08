Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.

"Сегодняшние решения сосредоточены на борьбе с эпидемией и сокращении ее негативных последствий. Очевидно, что мы не сможем пройти через это целыми и невредимыми", - заявила премьер-министр Санна Марин.

В частности, планируется на 1 млрд евро увеличить помощь бизнесу. В стране с населением 5,5 млн человек уже уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск порядка 100 тыс. человек. Под угрозой 400 тыс. рабочих мест, отмечает финское министерство труда.

Также около 600 млн евро пойдут на приобретение защитного оборудования, медикаментов и других товаров медицинского назначения.

Налоговые поступления за год, как ожидается, сократятся на 4,7 млрд евро.

В среду Финляндия сообщила о 40 смертях пациентов с коронавирусом, заболевание выявлено у 2487 человек.