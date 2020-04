Правительство Германии предоставит adidas кредит в 3 млрд евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии одобрило предоставление производителю спортивных товаров adidas AG кредита в 3 млрд евро для поддержки на фоне пандемии коронавируса. Как сообщила компания, 2,4 млрд евро будут выделены по линии государственной банковской группы KfW.

Еще 600 млн евро поступят от консорциума банков-партнеров adidas. В консорциум входят UniCredit Spa, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Mizuho Bank Ltd. и Standard Chartered Plc.

Одним из условий для получения финансовой помощи является приостановка выплаты дивидендов в течение срока действия кредита, до июля 2021 года, отмечается в пресс-релизе. Исполнительный совет adidas также решил отказаться от обратного выкупа акций и получения краткосрочных и долгосрочных бонусов в 2020 году, которые составляют 65% от целевого годового вознаграждения.

Публикацию квартального отчет компания отложила до 27 апреля, отметив, что пока слишком рано давать финансовый прогноз на 2020 год.

Котировки акций adidas снижаются примерно на 2% в ходе торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 23,9%, до 44,1 млрд евро.