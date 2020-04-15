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Правительство Германии предоставит adidas кредит в 3 млрд евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии одобрило предоставление производителю спортивных товаров adidas AG кредита в 3 млрд евро для поддержки на фоне пандемии коронавируса. Как сообщила компания, 2,4 млрд евро будут выделены по линии государственной банковской группы KfW.

Экономический кризис

Еще 600 млн евро поступят от консорциума банков-партнеров adidas. В консорциум входят UniCredit Spa, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Mizuho Bank Ltd. и Standard Chartered Plc.

Одним из условий для получения финансовой помощи является приостановка выплаты дивидендов в течение срока действия кредита, до июля 2021 года, отмечается в пресс-релизе. Исполнительный совет adidas также решил отказаться от обратного выкупа акций и получения краткосрочных и долгосрочных бонусов в 2020 году, которые составляют 65% от целевого годового вознаграждения.

Публикацию квартального отчет компания отложила до 27 апреля, отметив, что пока слишком рано давать финансовый прогноз на 2020 год.

Котировки акций adidas снижаются примерно на 2% в ходе торгов в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 23,9%, до 44,1 млрд евро.

adidas Германия коронавирус

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