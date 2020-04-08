"Рив Гош" предупредила поставщиков, что пока не сможет им заплатить

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов косметики и парфюмерии "Рив Гош" (ООО "Аромалюкс") оповестила поставщиков, что ей нечем им заплатить из-за приостановки работы магазинов. Компания заявила, что старается максимально сократить расходы, чтобы выжить и избежать дефолта.

"Информируем вас о вынужденной необходимости отложить оплату до окончания периода приостановления операционной деятельности сети "Рив Гош", - говорится в письме, которое коммерческий директор сети Юлия Палкина направила контрагентам компании ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

С одной стороны, в результате мер по противодействию распространения COVID-19 и решений органов власти субъектов РФ о приостановке работы магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости, магазины сети "Рив Гош" с 28 марта по 30 апреля вынуждены полностью приостановить свою деятельность. "Таким образом, основной источник финансирования нашей деятельности полностью перекрыт более чем на месяц, с неясной дальнейшей перспективой", - пишет ритейлер.

С другой стороны, отмечается в письме, указ президента РФ о нерабочих днях обязывает компанию выплачивать всем работникам заработную плату.

"В данный момент все наши силы направлены на максимально возможное снижение затрат и поиск резервов для выживания компании во избежание дефолта, который не отвечает ни нашим интересам, ни интересам наших контрагентов и партнеров", - заявил ритейлер. Компания также заверила поставщиков, что "будет продолжать использовать все возможные способы для сохранения платежеспособности", чтобы исполнить свои финансовые обязательства.

"Мы понимаем, что ваши компании в условиях пандемии также несут дополнительные расходы, но все же уверены, что, несмотря на объективные трудности в этой чрезвычайной ситуации, мы сможем найти компромиссы, отвечающие интересам обеих сторон", - отмечается в письме.

На сайте сети говорится, что работа ее магазинов временно приостановлена, но онлайн-магазин работает.

Сеть "Рив Гош" работает с 1995 года и является одним из крупнейших операторов парфюмерно-косметического рынка России. Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге. Сеть магазинов "Рив Гош", по данным ее сайта, насчитывает более 200 магазинов. В компании работают более 7,5 тыс. человек.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Аромалюкс" (операционная компания сети) в 2018 году составила 36,2 млрд рублей, что на 0,7% меньше, чем в 2018 году. Чистая прибыль составила 843 млн рублей против 365,9 млн рублей годом ранее.

Президент РФ Владимир Путин объявил "нерабочими" дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти остальных субъектов РФ. В Москве и других регионах закрыты магазины, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Ранее ритейлеры, управляющие магазинами одежды, обуви, косметики, парфюмерии и других непродовольственных товаров, обратились к президенту РФ и премьер-министру с просьбой поддержать их в кризис.

В числе подписавших открытое обращение перечислены руководители "Эконики", Henderson, Inventive Retail Group, "БНС Груп", "Модного континента", сетей косметики и парфюмерии "Л'Этуаль", "Рив Гош", "Золотое яблоко" - всего около 50 компаний.

Запасы, сформированные под прежний уровень спроса, не позволят компаниям рассчитаться с поставщиками, арендодателями и банками, а сократившиеся продажи - с остальными контрагентами. Для большинства компаний фэшн- и другого непродовольственного ритейла, "оказавшихся в ситуации практически полного отсутствия продаж в ближайшие два-три месяца", ситуация усугубляется сезонным характером бизнеса и отсутствием оборотных средств для финансирования следующих коллекций, жалуются авторы письма.

"Сетевой ритейл, по оптимистичным прогнозам, не сможет восстановиться в ближайшие полгода. В связи с этим жизненно необходима поддержка отрасли розничной торговли в целом", - говорится в обращении.

Ритейлеры попросили льгот по кредитам и аренде, отсрочки по выплатам НДС и налога на прибыль до конца года, а также моратория на начисление подоходного налога и взносов во внебюджетные фонды

При введении ограничений, которые ведут к закрытию магазинов, бизнес просит государство софинансировать его расходы на оплату сотрудникам в размере половины МРОТ. Кроме того, розничные компании просят дать работодателям право на период эпидемии отпускать часть персонала в вынужденный отпуск на период до шести месяцев.

В качестве меры по регулированию арендных отношений ритейлеры просят объявить пандемию COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, что позволит пересматривать договоры аренды, согласно статьям Гражданского кодекса.