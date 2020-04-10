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ЦБ предложит эмитентам правила, как сообщать об экономических последствиях пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России после июня может выпустить рекомендации для эмитентов, как им раскрывать информацию об экономических последствиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе регулятора.

Пандемия коронавируса

Сейчас ЦБ готовит различные рекомендации эмитентам, в том числе по их действиям в сфере корпоративных отношений.

"Сейчас слишком высокий уровень неопределенности. Но по итогам работы первого полугодия мы не исключаем, что выпустим рекомендации для эмитентов, касающихся уточнения раскрытия информации об экономических последствиях пандемии коронавирусной инфекции", - отметили в ЦБ.

8 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США призвала компании в ближайшей отчетности как можно подробнее рассказать, что они делают в связи с пандемией коронавируса, какие несут затраты, какую получают помощь и как оценивают свои перспективы. Регулятор объяснил, что это важно знать не только инвесторам и госорганам, но и партнерам компаний.

Председатель SEC Джей Клейтон и глава департамента по раскрытию финансовой отчетности Билл Хинман объяснили, что точная информация поможет улучшить контакт и координацию усилий в экономике, в том числе между государством и частным сектором, чтобы вырабатывать оптимальные действия по борьбе с последствиями пандемии. По их словам, вырабатываемая стратегия по восстановлению экономической активности должна учитывать риски для здоровья людей и меры по снижению этих рисков. Регулятор пообещал не наказывать эмитентов за неточность в собственных прогнозах в связи с раскрытием таких данных.

Банк России США SEC коронавирус

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