ОПЕК+ обсудит возможность снижение добычи, в том числе с США

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сплотиться перед лицом нового мирового кризиса или встретить "идеальный шторм" со всеми его опасностями и потенциальными выгодами - в предстоящие два дня будут решать крупнейшие нефтедобывающие державы мира. В четверг министры стран, до апреля участвующих в сделке ОПЕК+, обсудят, готовы ли они снизить нефтедобычу, чтобы затем, в пятницу, можно было предложить потенциально более широкую сделку новым участникам из числа стран, входящих в G20, главным образом - США. Впрочем, о базовых условиях все равно предстоит договориться на берегу.

Три кита

Не прошло и пяти лет, как мир встал перед новым нефтяным кризисом. Если в 2015-2016 годах его вызвали США, научившись добывать нефть из сланцевых пород и обвалив цены на нефть, то теперь цены на нефть упали из-за маленькой, но страшной инфекции, которая заперла в домах миллиарды людей.

Пять лет назад Россия и Саудовская Аравия, чьи бюджеты сильно зависели от цен на нефть, согласились, уговорив еще порядка 20 участников, совместно объединиться перед общим злом и снизить добычу нефти.

Так продолжалось три года, за это время США обогнали Россию и Саудовскую Аравию на нефтяном треке и стали главной нефтедобывающей страной. В марте лидеры ОПЕК+ не смогли прийти к согласию, обменявшись взаимными упреками о том, кто развалил сделку.

Но катастрофическое падение спроса на нефть из-за коронавируса COVID-19 заставляет нефтедобывающие страны сесть за стол переговоров. И Россия, и Саудовская Аравия, упрекая друг друга в стремлении убрать с рынка американскую сланцевую нефть посредством развала сделки ОПЕК+ и наращивания добычи, теперь готовы к новому соглашению только при условии сокращений со стороны США.

We go to America!

Собственно, недовольство низкими ценами на нефть прозвучало как раз из-за Атлантического океана - западные СМИ начали писать о том, что США изучают возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, заставив дипломатическим путем Саудовскую Аравию снизить производство нефти и рассматривая новые санкции для России, чтобы стабилизировать рынки. Цена нефти с январских $60 за баррель обвалилась почти в три раза. А на некоторые сорта американской нефти появились отрицательные цены.

Падение спроса и цены на нефть к апрелю падало все стремительнее - оценки достигают 25 млн б/с, что составляет четверть прошлогоднего потребления. И президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, а затем наследному принцу Саудовской Аравии Мохамеду бен Сальману.

В результате и Россия, и Саудовская Аравия готовы сесть за стол переговоров и снизить нефтедобычу, но только с участием других нефтедобывающих стран мира, а главное - США. Речь идет о возможном снижении примерно на 10 млн б/с (плюс-минус).

Ой, он и меня посчитал!

Эта цифра прозвучала из уст Трампа и Путина. Саудовская Аравия конкретных цифр не сообщала. Главное не в этом. Главное - как добиться от США и других стран документально подтвержденных обязательств по сокращению.

Пока США пытаются убедить потенциальных партнеров, что их добыча упадет естественным образом из-за падения цен на нефть, но, похоже, как минимум, Россию это не устраивает. "Это совершенно разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это как длину и ширину сравнивать", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Россия также подчеркивает, что снижать надо с уровня первого квартала. С апреля Саудовская Аравия увеличила свою добычу на 2,5 млн б/с по сравнению с 9,7 млн б/с, добываемых в марте. Добыча Россия была практически стабильна в первом квартале - около 11,29 млн б/с.

Как утверждают источники "Интерфакса", по состоянию на вечер среды, между партнерами еще ничего не согласовано - ни базы расчета, ни объема необходимого сокращения, ни его длительности, ни формулы, по которой можно считать.

По данным МЭА, в первом квартале страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добывали порядка 41 млн б/с. США производили 13 млн б/с, Бразилия - 3 млн б/с, Норвегия - 2 млн б/с, Канада - 6 млн б/с, Великобритания - 1 млн б/с, то есть речь идет о порядка 65 млн б/с. Если к добыче нефти будет присоединен и конденсат, добываемый США, речь может идти о 70 млн б/с.

Если взять самую простую формулу, которая обычно использовалась странами ОПЕК+ (пропорционально от уровня добычи) и объем сокращений в 10 млн б/с, то речь может идти о снижении добычи Россией на 1,6-1,7 млн б/с, со стороны США - на 1,7-1,8 млн б/с, Канады - около 0,8 млн б/с, Саудовской Аравии - около 1,4-1,7 млн б/с.

Trust me. I trust you!

Такие объемы, которые составляют примерно 10-15% снижения нефтедобычи каждой страной, довольно существенны. Однако при цене нефти, стремительно приближающейся к уровню безубыточности, с учетом почти 80-процентного заполнения мощностей для хранения нефти в мире, сами производители могут не захотеть продавать их.

США пытаются этим воспользоваться, прикрываясь антимонопольным законодательством и говоря о том, что их добыча сама снизится даже на большие величины - на 4 млн б/с. Аналитики предсказывают падение производства в Канаде на 1,7 млн б/с.

Но если ОПЕК+ подпишется на сокращения, цена возрастет, и добыча в тех же США снова пойдет вверх. Вряд ли это то, чего добиваются партнеры.

США не смогут участвовать в обсуждениях ОПЕК+ из-за пресловутого антимонопольного законодательства, впрочем, главное, чтобы было понимание, что они будут участвовать в ограничениях. Тогда страны ОПЕК+ могут согласовать между собой сокращения, а днем позже Саудовская Аравия, принимающая в этом году G20, назначила по просьбе США, внеочередное заседание министров энергетики участников организации.

G20 включает в себя почти всех стран-участниц, которых ОПЕК+ хотели бы видеть в новой потенциальной сделке "ОПЕК+ 2.0" - США, Канаду, Великобританию и Бразилию. И если уж низкая цена на нефть - это общая беда, то не исключено, что договоренности будут скреплены в рамках G20. Впрочем, воспротивиться могут крупнейшие страны-потребители нефти, входящие в G20 - Китай, Индия, страны Евросоюза, воспользовавшиеся ситуацией и заполняющие доверху свои хранилища дешевой нефтью.

Пока "Титаник" плывет

Если же стороны не договорятся, то, нефтяной рынок может уйти в свободное плавание и найти точку балансировки самостоятельно, поскольку некоторые страны считают, что решения по ограничению добычи уже запоздали - спрос обвалился слишком сильно, а снижения на 10 млн б/с может и не хватить.

Как заявлял министр энергетики РФ Александр Новак, в целом есть несколько путей, которые будут рассматриваться. "Это сокращение предложения рыночным способом, за счет того, что постепенно будут отваливаться дорогие производители, и рынок придет в балансировку. Либо это может быть так, что страны мира, не только входящие в ОПЕК+, могли бы консультироваться и скоординировано действовать опережающими темпами, исходя из рыночных принципов", - сказал министр.

"На рынке будет оставаться конкурентоспособная добыча, те, у кого есть возможности при существующих ценах сохранять объемы добычи, имеет развитую транспортную инфраструктуру. Каждая страна и каждое добывающее предприятие пытается устоять в период кризиса", - говорил он.

Во вторник вечером США не давали никаких обнадеживающих сигналов, намекая на возможное введение пошлин на импорт нефти России и Саудовской Аравии, а также грозя вывести свои войска из дружественного им королевства, лишив его защиты.

Поэтому пока неясно, смогут ли производители ОПЕК+ договориться с Америкой, чтобы спасти "Титаник" под названием "цена нефти", но, как пел Вячеслав Бутусов, "пока "Титаник" плывет".