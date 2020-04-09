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Саудовская Аравия стала настаивать на отсчете уровня сокращения нефтедобычи с апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках предполагаемой сделки стран ОПЕК+ с другими производителями с апрельского уровня, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости возможных согласованных сокращений, заявил, что снижать добычу нужно с уровня первого квартала. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн б/с, а с апреля страна увеличила производство до 12,3 млн б/с.

Саудовская Аравия нефть ОПЕК+

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