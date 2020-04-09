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Цены на нефть продолжили рост в ожидании масштабной сделки ОПЕК+

Цены на нефть продолжили рост в ожидании масштабной сделки ОПЕК+
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

К 7:15 по Москве фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются у $33,13 за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% - до $25,79 за баррель.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

нефть ОПЕК+

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