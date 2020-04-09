Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,4%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил подъем на фоне ощутимого роста нефти в ожидании новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,7-1,4% во главе с нефтяными бумагами и "Россетью".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2689,36 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1130,39 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар упал до 74,75 рубля (-0,23 рубля), минимум сделок составил 73 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Башнефти" (+2,7% и +1,5% "префы"), "Россетей" (+2,3% и +2% "префы"), "Газпром нефти" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "Мечела" (+1,6%), "Роснефти" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%).

Минэнерго РФ предложило ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в России, а также в связи с прогнозируемым снижением выручки от передачи электроэнергии оптимизировать расходы по инвестиционным программам группы компаний "Россети", о чем говорится в тексте предложений ведомства ко "второму антикризисному пакету", направленных Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс". В том числе предлагается снизить требования на 2020 год в части исполнения планов финансирования капитальных вложений, исполнения планов освоения капитальных вложений, исполнения планов по вводу мощностей в эксплуатацию.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг самым важным для рынка фактором будет решение ОПЕК+ в отношении ограничений на добычу нефти. Как сообщается, министр энергетики Алжира подтвердил возможность обсуждения совместного снижения добычи на 10 млн баррелей в сутки, а российская сторона заявила о готовности сократить добычу на 1,6 млн б/с (или примерно на 15%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что мировая конъюнктура продолжает улучшаться на фоне устойчивого снижения темпов заболеваемости коронавирусом в мире. Это дает надежду инвесторам на более быстрое сворачивание карантинных мер, принимаемых в различных странах для предотвращения распространения инфекции, а значит, и менее существенное влияние их на мировую экономику и экономику отдельных стран. Учитывая меры поддержки, принимаемые различными государствами, а также программы количественного смягчения от ведущих Центробанков, это активизирует покупки в рисковых активах, позволяя участникам отыгрывать потери, понесенные в рамках снижения, прошедшего во второй половине февраля - начале марта.

Однако на рынках сохраняются и риски возобновления негативной динамики и обновления мартовских минимумов. Реальные последствия для экономики, которые нанесли коронавирус и карантинные меры, могут оказаться куда сильнее, чем ожидают инвесторы, а текущих пакетов мер окажется недостаточно для компенсации последствий пандемии. Плюс к этому, преждевременное снятие карантинных мер может привести ко второй волне эпидемии в отдельных странах, что будет способствовать усилению негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Все это сдерживает активность инвесторов, а на рынках в основном преобладают спекулятивные настроения.

В четверг важными для рынков будут два фактора. Первым выступает публикация статистики по заявкам на пособие по безработице в США. В рамках предыдущих двух недель данные по первичным обращениям были плачевными - в прошлый четверг их количество превысило 6 млн - новый антирекорд. Сегодня вновь ожидается рост первичных обращений более чем на 5 млн, что говорит о плачевной ситуации на рынке труда США.

Вторым фактором станет встреча в рамках ОПЕК+ с участием стран, не входящих в первоначальное соглашение. Предполагается, что в рамках данного саммита может быть принято решение о сокращение добычи для стабилизации рынка энергоносителей, который находится под давлением из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Итоги данной встречи окажутся определяющими для цен на нефть, а рынок энергоносителей будет активно отыгрывать результаты переговоров. Есть опасения, что результат встречи может не удовлетворить инвесторов - возможно как отсутствие договоренности по итогам встречи, так и неудовлетворительные параметры новой сделки. В этой связи существуют риски существенного отката рынка энергоносителей, считает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается подняться в диапазон 2700-2750 пунктов, выступающий целью коррекционного роста. Итоги торгов определит ситуация на рынке энергоносителей. Если же решение ОПЕК+ будет принято уже после закрытия "Мосбиржи", отыгрывать его российский рынок будет в пятницу, полагает Зварич.

В США индексы накануне поднялись на 2,6-3,4% после того, как сенатор Берни Сандерс вышел из президентской гонки. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания. Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США, пишет MarketWatch.

По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса. Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%), дорожают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Инвесторы оценивают возможные темпы восстановления экономик региона после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшемся накануне на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая заявил, что в связи с ухудшением обстановки с распространением инфекции за рубежом следует готовиться к тому, что негативное влияние этого фактора на ситуацию в КНР и на китайскую экономику будет усиливаться.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил о высокой степени неопределенности в отношении прогноза мировой экономики. "Банк Японии будет внимательно следить за последствиями коронавируса и незамедлительно примет дополнительные меры смягчения политики в случае необходимости", - сказал он в четверг.

Нефть утром в четверг продолжает подъем, усилившийся накануне вечером на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%. Цена Brent находится на $1,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $33,49 за баррель (+2%), майская цена WTI - $26,18 за баррель (+4,3%).

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.