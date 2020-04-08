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Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сенатор Берни Сандерс отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление предвыборного штаба Сандерса.

Такое заявление Сандерс сделал в беседе с членами его избирательной кампании. О содержании разговора узнали все ведущие СМИ США.

Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

Берни Сандерс США

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