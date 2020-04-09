Швейцарские банки UBS и Credit Suisse согласились отложить половину дивидендных выплат

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарские банки UBS Group AG и Credit Suisse Group AG разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год после того, как финансовый регулятор (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) попросил их отложить эти выплаты.

"В связи с обращением FINMA совет директоров UBS предложит акционерам одобрить выплату ранее объявленных дивидендов за 2019 финансовый год в размере $0,73 на акцию двумя траншами", - сообщила пресс-служба UBS.

Первая часть дивидендов - $0,365 на акцию - будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть - в ноябре текущего года. В банке отметили, что пошли навстречу регулятору, хотя "сильные позиции UBS в плане капитала, финансирования и ликвидности позволили бы нам поддерживать клиентов и экономику и при выплате дивидендов в полном объеме".

По предварительным оценкам UBS, его чистая прибыль в первом квартале 2020 года увеличилась до $1,5 млрд по сравнению с $1,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. Банк обнародует квартальный отчет 28 апреля.

Credit Suisse объявил, что выплатит половину дивидендов - 0,1388 швейцарского франка ($0,143) на акцию - 30 апреля, оставшуюся часть - осенью.

Совет директоров банка придерживается мнения, что финансовая устойчивость банка позволила бы выплатить дивиденды в полном объеме, однако посчитал просьбу FINMA об отсрочке части дивидендных выплат "разумным и устойчивым шагом для сохранения капитала на фоне угроз, которые несет в себе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19", говорится в пресс-релизе.

Изначально банк планировал выплатить дивиденды в размере 0,2776 франка за 2019 год.

Швейцарский финансовый регулятор заявил, что приветствует эти решения и считает их важной предупредительной мерой в условиях серьезной неопределенности из-за COVID-19.

Акции UBS прибавляют в цене 4% на торгах в Цюрихе в четверг, бумаги Credit Suisse дорожают на 4,8%.