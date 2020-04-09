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Швейцарские банки UBS и Credit Suisse согласились отложить половину дивидендных выплат

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарские банки UBS Group AG и Credit Suisse Group AG разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год после того, как финансовый регулятор (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) попросил их отложить эти выплаты.

Экономический кризис

"В связи с обращением FINMA совет директоров UBS предложит акционерам одобрить выплату ранее объявленных дивидендов за 2019 финансовый год в размере $0,73 на акцию двумя траншами", - сообщила пресс-служба UBS.

Первая часть дивидендов - $0,365 на акцию - будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть - в ноябре текущего года. В банке отметили, что пошли навстречу регулятору, хотя "сильные позиции UBS в плане капитала, финансирования и ликвидности позволили бы нам поддерживать клиентов и экономику и при выплате дивидендов в полном объеме".

По предварительным оценкам UBS, его чистая прибыль в первом квартале 2020 года увеличилась до $1,5 млрд по сравнению с $1,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. Банк обнародует квартальный отчет 28 апреля.

Credit Suisse объявил, что выплатит половину дивидендов - 0,1388 швейцарского франка ($0,143) на акцию - 30 апреля, оставшуюся часть - осенью.

Совет директоров банка придерживается мнения, что финансовая устойчивость банка позволила бы выплатить дивиденды в полном объеме, однако посчитал просьбу FINMA об отсрочке части дивидендных выплат "разумным и устойчивым шагом для сохранения капитала на фоне угроз, которые несет в себе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19", говорится в пресс-релизе.

Изначально банк планировал выплатить дивиденды в размере 0,2776 франка за 2019 год.

Швейцарский финансовый регулятор заявил, что приветствует эти решения и считает их важной предупредительной мерой в условиях серьезной неопределенности из-за COVID-19.

Акции UBS прибавляют в цене 4% на торгах в Цюрихе в четверг, бумаги Credit Suisse дорожают на 4,8%.

Credit Suisse UBS FINMA Швейцария коронавирус

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