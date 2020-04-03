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Банки BNP Paribas и Santander отменили выплату дивидендов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Французский банк BNP Paribas и испанский Banco Santander сообщили, что отменили выплату дивидендов по рекомендации Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Экономический кризис

"После 1 октября в зависимости от обстоятельств совет директоров может созвать общее собрание, чтобы принять решение о распределении резервов между акционерами вместо дивидендов", - говорится в пресс-релизе BNP Paribas .

BNP Paribas стал последним из крупных банков страны, которые отменили дивиденды за прошлый год, пишет MarketWatch. Ранее банк планировал выплатить дивиденды в размере 3,1 евро на акцию ($3,38).

Santander сообщил, что его совет директоров не планирует принимать решение о выплате дивидендов, "пока не станет более ясным влияние кризиса COVID-19 и не будут известны результаты за 2020 год".

В ноябре этот банк выплатил промежуточные дивиденды в размере 0,1 евро на акцию и планировал выплатить итоговые дивиденды в 0,13 евро на акцию.

ЕЦБ рекомендовал банкам еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций.

BNP Paribas Banco Santander Франция Испания ЕЦБ

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