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Набиуллина заявила о шансах возобновить смягчение ДКП во второй половине года

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Баланс рисков для инфляции в середине года сместится в дезинфляционную сторону, Банк России сможет возобновить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"По мере исчерпания разовых проинфляционных факторов уже в середине года баланс рисков для инфляции начнет смещаться в сторону дезинфляционного влияния сдержанного спроса", - сказала она в ходе онлайн пресс-конференции.

"Затухающий характер проинфляционных факторов и отсутствие вторичных эффектов позволит нам возобновить смягчение денежно-кредитной политики даже при том, что из-за эффектов низкой базы 2019 года годовая инфляция продолжит несколько повышаться", - отметила Набиуллина.

Она отметила, что ожидаемая сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть, но на низких уровнях, накопленные резервы нефти не позволят ценам восстановиться быстро.

"Из-за уже накопленного уровня запасов для устойчивого восстановления цен на нефть потребуется значительное время, измеряемое месяцами, может и кварталами, и при принятии решений по ДКП Банк России традиционно будет исходить из консервативного прогноза цены нефти и объемов ее экспорта", - заявила глава ЦБ.

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ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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