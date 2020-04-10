В ЦБ предположили снижение ВВП РФ в 2020 году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - ВВП РФ снизится в 2020 году, точные оценки пока делать рано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что в III квартале 2020 года ожидается рост российской экономики по сравнению с II кварталом 2020 года с очисткой от сезонности, поэтому формально рецессии в экономике удастся избежать.

"По нашей оценке, это оценка, это пока еще не прогноз (ЦБ представит свой новый прогноз 24 апреля - ИФ) - ВВП (РФ - ИФ) в этом году будет в отрицательной зоне. Действительно, уточнили свои оценки по сравнению с предыдущими в силу того, что ситуация очень динамично развивается, и мы видим, что в этом году будут, к сожалению, отрицательные темпы экономического роста", - сказала она.

"Но при этом, если говорить о рецессии - это обычно два квартала отрицательных темпов роста (здесь, очевидно, ЦБ ориентируется на сезонно очищенную динамику квартальных ВВП по отношению к предыдущему кварталу - ИФ). Мы в качестве такого базового предположения исходим из того, что основной отрицательный эффект будет во втором квартале, а третий квартал по отношению ко второму кварталу будет уже лучше и будет плюсовым по отношению ко второму кварталу, поэтому может быть рецессии нам удастся избежать", - пояснила она, как при падении экономики в целом за 2020 год, формальной рецессии может не быть.

"Мы в ближайшее время будем проводить глубокий анализ, скорее всего, будем кардинально пересматривать наш прогноз, пока это только оценки", - отметила Набиуллина