Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает падения российской экономики в 2020 году на уровне ближе к 5%.

"У нас есть разброс значений по России, причем есть те, кто считает, что, если цена на нефть будет $35 за баррель, будет даже минимально положительный рост, я когда-то говорил, что он будет тогда около нуля, скорее минус. Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин и он уже не меньше месяца, мы еще не знаем, может быть, придется и больше карантин осуществлять или какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении и конкретные регионы, то (...) моя последняя оценка была между 3% и 5% падения, но я уже думаю, ближе к 5% падения. Очень трудно строгие оценки дать", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

При этом он отметил, что Высшая школа экономики приводит консенсус-прогноз на основании мнения полутора десятка компаний - снижение на 2%. "Это существенно оптимистичнее, чем было в 2009 году, тогда было снижение 7,8-7,9%", - сказал Кудрин.

Особенность текущего кризиса

Говоря о прогнозе по мировой экономике, Кудрин отметил, что, оценивая его, надо иметь в виду, что у текущего кризиса есть отличающаяся от предыдущих причина сокращения спроса - остановка работы успешных компаний по решению властей.

"Во всех кризисах есть какая-то экономическая логика, там есть неплатежеспособные компании, компании, которые меньше учитывали риски, больше попадали в сокращение спроса. Сейчас сокращение спроса идет совершенно по другим законам - успешные компании, которые могут работать, кредитоспособные вынуждены останавливаться по решению властей. Когда успешные компании останавливаются, это совершенно другая причина", - подчеркнул глава Счетной палаты.

Он пояснил, что это запускает цепочку разрывов, когда один регион, где, предположим, производятся комплектующие для других производств, уже остановился или в значительной степени приостановился, а другой все еще готов работать, но уже испытывает нехватку комплектующих.

Кудрин полагает, что мир еще не прошел пик кризиса: "Мы видим, что многие страны с разной скоростью в разные периоды вступают в пик. Сейчас охвачено под 190 стран в большей или меньшей степени, конечно, сейчас мы можем сказать, что нарастает кризис и пик мы еще все как мир не прошли. То, что мы сейчас переживаем, это еще не самая сложная ситуация, которая может произойти".

Прогноз оценки снижения мирового ВВП

Однако есть надежда, отметил он, что кризис закончится как волна в течение 2-3 месяцев. "Если страны будут применять уже понятные выработанные меры, связанные с карантином, и, тем самым, экономика должна перезапуститься. Сейчас об этом нужно думать - как пройти этот пик, чтобы облегчить перезапуск будь то страновой или мировой экономики", - пояснил он.

В этой связи, отметил Кудрин, прогнозы оценки снижения мирового ВВП не катастрофические: "Пока даже самые смелые оценки ключевых международных организаций, агентств дают падение мировой экономики около 2%. Это очень умеренное снижение, чуть меньше, чем произошло в 2009 году. Многие дают минимально положительный рост, нулевой". Но при этом это снижение экономики по механизмам другое, чем происходило ранее. "Поэтому мы пока до конца даже не можем оценить вот эти последствия и выразить их в цифрах, потому что мы не знаем, как это будет перезапускаться заново и будет ли вторая волна, которая может добавить падение", - сказал глава СП РФ.

Китайский фактор

Наиболее беспокоящим моментом в мировой экономике, сказал он, является то, что Китай впервые может показать падение за год. "Большинство аналитиков считают, что они хоть небольшой, но рост дадут в 2-3%, хотя это будет самый низкий рост за 30 лет, но есть и те, кто дает и 0,5% падения. Что для Китая не просто с точки зрения социальной политики, потому что это сотни миллионов безработных, и это может новая социально-экономическая ситуация сложиться в Китае", - пояснил Кудрин.