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ФАС предостерегла Союз мукомолов от заявлений о дефиците муки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий от необоснованных заявлений о дефиците муки.

"По мнению ведомства, сообщения о "возникновении дефицита муки на рынке" в текущих социально-экономических условиях неприемлемы", - говорится в сообщении ФАС.

В марте Российский союз мукомольных и крупяных предприятий опубликовал на своем сайте обращение к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с жалобой на высокие цены на зерно. Мукомольные предприятия не могут закупать пшеницу по "сверхвысоким" ценам, а ее запасов осталось только на две-три недели. Это грозит дефицитом муки в стране, заявил президент союза Аркадий Гуревич, подписавший обращение.

"Мы в очередной раз обращаем внимание должностных лиц организаций и органов власти о недопустимости таких заявлений. Объективные причины для роста цен, и, тем более, дефицита, на рынке отсутствуют. Однако именно такие безответственные, спекулятивные сообщения и могут их провоцировать, рождая ажиотажный спрос", - отметил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский (его слова процитированы в сообщении службы).

Ранее ФАС уже выдала предостережения нескольким должностным лицам, в частности, директору "Руспродсоюза" и вице-президенту Российского топливного союза, "которые публично призывали к повышению цен на товары", сказал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. ФАС будет внимательно следить за информационным полем и в дальнейшем, пообещал он.

"Там, где объективных причин для повышения цен не было и мы найдем признаки ценовых сговоров, будут возбуждены дела о картелях, которые влекут за собой не только большие административные штрафы, но и уголовную ответственность для руководства и менеджмента компаний", - добавил Тенишев.

Коммерческим и некоммерческим организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести к созданию дефицита, а также установлению или поддержанию цен, напомнила ФАС.

ФАС

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