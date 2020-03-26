Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что высокие цены на зерно серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников, что в итоге грозит дефицитом муки в стране. Мукомольные предприятия не могут закупать пшеницу по "сверхвысоким" ценам, а ее запасов осталось только на две-три недели.

Глава союза направил письмо в Минсельхоз, попросив "поручить принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку".

"На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель", - говорится в письме президента союза Аркадия Гуревича главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

По данным союза, из-за падения курса рубля и возросшей выгодности экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставок зерна на мукомольные предприятия или устанавливают "сверхвысокую" для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не берут муку по повышенным ценам.

При таких ценах на зерно (около 15 тыс. рублей за тонну) и муку (17 тыс. рублей за тонну) мельницы на каждой тонне муки понесут до 4 тыс. рублей убытков, заявляет Гуревич.

"Финансовое положение в отрасли усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 года многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования, которое ранее позволяло мукомолам хоть как-то сводить концы с концами. Сейчас уполномоченные банки, осуществляющие льготное кредитование, отказывают многим предприятиям мукомолья в выдаче льготных кредитов по причине убытков и отсутствия достаточных залогов. Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ", - говорится в письме.