"Мосбиржа" выплатит запланированные дивиденды за 2019 год

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа несмотря на рекомендации ЦБ РФ, выплатит дивиденды по итогам 2019 года в сроки и в размере, которые ранее были одобрены наблюдательным советом, если акционеры примут такое решение на собрании, заявил председатель наблюдательного совета биржи Олег Вьюгин в ходе Петербургского международного юридического форума.

В начале апреля Банк России рекомендовал финансовым организациям принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности, причем не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу.

"Мы посмотрели даже такой вариант, что, если мы выплатим дивиденды как положено в этом году и будут остановлены торги, то есть биржа перестанет работать по какой-то причине до конца года, мы посчитали, что и в этом случае у нас все равно достаточно капитала для того, чтобы поддержать инфраструктуру в рабочем состоянии и сохранить ключевой персонал. И мы знаем, что это знают аналитики и инвесторы, которые за нами наблюдают. И поэтому мы не нашли аргументов на то, чтобы сказать "нет" и не выплачивать дивиденды в этом году. Поэтому наблюдательный совет все-таки дал рекомендацию собранию акционеров проголосовать за выплату", - сказал Вьюгин.

Как сообщалось ранее, наблюдательный совет "Мосбиржи" в марте рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2019 года 18,1 млрд рублей или 89% от чистой прибыли по МСФО (7,93 рубля на одну обыкновенную акцию). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2020 года.

Основными акционерами биржи являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%), РФПИ (3,18%). Free float компании составляет 63%. Акционерами компании являются более 63 тыс. физических лиц и около 1 тыс. юридических.